Дамаск, , 12:10 — REGNUM Министерство иностранных дел Сирии выразило полную солидарность с Ираном и Ираком и решительным образом осудило военную агрессию США. Об этом 3 января сообщает сирийское арабское информационное агентство SANA.

В сирийском внешнеполитическом прокомментировали ракетный удар США, в результате которого погибли 11 человек, включая главу спецподразделения «Кудс» Корпуса страже исламской революции Касема Сулеймани и заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса. Действия США были охарактеризованы как «преступные» и «трусливые».

В МИД Сирии отметили, что этот акт агрессии является следствием политики США, направленной на создание напряжённости и разжигание конфликтов в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь со 2 на 3 января ВВС США нанесли ракетный удар по двум военным автомобилям в аэропорту Багдада, при котором погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Президент Ирана Хасан Рухани заявил о готовности отомстить США за эту атаку.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай призвал не допустить эскалации конфликта между Ираном и США