Варшава, , 11:58 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда еще не принял решения о визите в Израиль для участия в пятом Всемирном форуме памяти холокоста, который институт Яд Вашем проводит в Иерусалиме 22−23 января сего года. Об этом польской радиостанции Jedynka заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает польский правительственный телеканал TVP.

«Если наши ожидания оправдаются, не будет оснований для того, чтобы Дуда не поехал в Яд Вашем», — сказал Щерский. По его словам, «мы разговариваем с израильской стороной с осени» и «некоторые из наших ожиданий уже оправдались, в эти выходные посол Польши в Израиле Марек Магеровский еще раз поговорит с израильской стороной о том, чтобы оправдать наши ожидания».

Как отметил Щерский, новый контекст этих «ожиданий» связан с заявлениями президента России Владимира Путина. «Очевидно, что сценарий, в котором президент Путин является основным оратором, главным гостем и фактически ему предоставляется возможность продолжить свои оскорбительные и лживые тезисы о ходе и причинах Второй мировой войны в институте Яд Вашем для нас не приемлем», — заявил глава канцелярии президента Польши.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 3 января польская оппозиционная газета Gazeta Wyborcza написала, что президент Польши Анджей Дуда не примет приглашения отметить 75-летие освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, организованного институтом Яд Вашем в Иерусалиме. Газета назвала такие причины отказа ехать: основными докладчиками на форуме должны стать Путин и президент Израиля Реувен Ривлин, а Дуде слово могут не дать, мероприятие видится как альтернатива церемониям в Освенциме 27 января, наконец, одним из организаторов является глава МИД Израиля Израэль Кац, заявлявший, что «поляки впитали антисемитизм с молоком матери».

Когда весь мир готовится отметить 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц, посыл этого мероприятия предельно ясен: в современном мире нет места антисемитизму. Так оценили посыл пятого Всемирного форума памяти холокоста сами его организаторы. В Иерусалим пригласили многих. Свое участие в памятных мероприятиях уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла и президент Австрии Александр Ван дер Беллен, сообщается на сайте Яд Вашем.

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