Тегеран, , 11:58 — REGNUM Высший руководитель Ирана Али Хаменеи объявил в стране трехдневный траур в связи с убийством главы «Аль-Кудс» Кассема Сулеймани, об этом 3 января сообщает Associated Press.

Духовный лидер также подчеркнул, что Соединенные Штаты ждет возмездие за это преступление.

Напомним, ранее 3 января беспилотник ВВС США нанес удар по иракскому аэропорту в городе Багдад, в результате чего был убит высокопоставленный иранский военный, а также один из лидеров шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби».

Президент США Дональд Трамп лично отдал приказ нанести удар по аэропорту с целью убийства Сулеймани.

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