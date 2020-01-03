Багдад, , 11:52 — REGNUM Влиятельный шиитский лидер Ирака Муктада ас-Садр приказал вновь сформировать «Армию Махди», распущенную в 2008 году, об этом 3 января сообщает Agence France-Presse.

Заявление последовало после убийства в аэропорту столицы Ирака, городе Багдад главы иранской спецслужбы «Аль-Кудс» Кассема Сулеймани. Ответственность за преступление взяли Соединенные Штаты.

Напомним, «Армия Махди» была создана ас-Садром в 2003 году для борьбы с оккупационными войсками, возглавляемыми США. Шиитский лидер своими действиями завоевал популярность среди граждан Ирака.

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