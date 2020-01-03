Тегеран, , 11:51 — REGNUM Возможный преемник убитого командующего отрядами «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани назван в Иране. Об этом 3 января сообщают иранские СМИ.

Сообщается, что на экстренном заседании Совета национальной безопасности Ирана были названы возможные преемники убитого генерала Сулеймани.

В качестве одной из возможных кандидатур был назван Ахмад Валиди, экс-министр обороны в правительстве Махмуда Ахмадинежада, экс-президента Ирана.

Напомним, генерал Сулеймани был убит ВС США в ночь на 3 января в Багдаде. Пентагон подтвердил проведение американской спецоперации, пояснив, что Сулеймани был устранён в связи с упреждением атак на американских дипломатов и американские военные объекты в Иране.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении министра обороны Исламской Республики Иран Амира Хатами, что ответом на убийство Сулеймани станет «сокрушительная месть».

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