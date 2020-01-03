Тегеран, 3 января 2020, 11:51 — REGNUM Возможный преемник убитого командующего отрядами «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани назван в Иране. Об этом 3 января сообщают иранские СМИ.
Сообщается, что на экстренном заседании Совета национальной безопасности Ирана были названы возможные преемники убитого генерала Сулеймани.
В качестве одной из возможных кандидатур был назван Ахмад Валиди, экс-министр обороны в правительстве Махмуда Ахмадинежада, экс-президента Ирана.
Напомним, генерал Сулеймани был убит ВС США в ночь на 3 января в Багдаде. Пентагон подтвердил проведение американской спецоперации, пояснив, что Сулеймани был устранён в связи с упреждением атак на американских дипломатов и американские военные объекты в Иране.
Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении министра обороны Исламской Республики Иран Амира Хатами, что ответом на убийство Сулеймани станет «сокрушительная месть».
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