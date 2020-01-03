Пекин, , 11:51 — REGNUM Китай осудил использование военной силы в международных отношениях в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан на брифинге 3 января призвал не допустить дальнейшей эскалации ирано-американского конфликта.

«Мы призываем соответствующие стороны, особенно Соединённые Штаты, сохранять спокойствие и проявлять сдержанность…», — подчеркнул Шуан.

Представитель МИД КНР также отметил необходимость уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости Ирака.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь со 2 на 3 января в результате ракетного удара вооружённых сил США был убит командующим силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани и ещё 10 человек.