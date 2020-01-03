Багдад, , 11:36 — REGNUM Двое турецких военнослужащих погибли в ходе столкновений с повстанцами из Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 3 января сообщает Anadolu Ajansi.

Бои вспыхнули на севере Ирака, где вооруженные силы Турции осуществляют операцию «Коготь», направленную против курдских отрядов. Спецоперация была начата в мае 2019 года.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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