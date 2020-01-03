Тегеран, , 11:37 — REGNUM

При ракетном ударе по автомобилям Корпуса стражей исламской революции погибло 11 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла Ирана в Ираке Ираджа Масджиди.

В ночь на 3 января американский беспилотный летательный аппарат нанёс ракетный удар по двум автомобилям с иранскими военными. При ударе погиб командующий силами специального назначения «Кудс» генерал Касем Сулеймани, а также другие пассажиры автомобилей. Согласно приводимому заявлению Масджиди, при ракетном ударе погибло 11 человек.

Телеканал «Аль-Джазира» сообщает о шести погибших, включая заместителя главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандиса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 января президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани заявил, что иранская нация отомстит США за убийство генерала Сулеймани.

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