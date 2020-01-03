Вашингтон, , 11:31 — REGNUM Приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани отдал лично президент США Дональд Трамп. Об этом сегодня, 3 января, сообщают американские СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские войска нанесли ракетный удар по кортежу, в котором передвигался командующий спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандис.

Американцы утверждают, что убили Сулеймани для сдерживания дальнейших атак Ирана на американских дипломатов и американские объекты в Ираке.

Именно Сулеймани в Вашингтоне считают отвественным за атаку на иракскую военную базу в Киркуке, где погиб гражданский специалист и были ранены американские военные, а также за нападение на посольство США в Багдаде.