Тегеран, , 11:26 — REGNUM Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани заявил, что его страна вне всякого сомнения отомстит за убийство генерала Касема Сулеймани, который командовал спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции. Соответствующее заявление распространила сегодня, 3 января, пресс-служба президента Ирана.

«Вне всяких сомнений, великая иранская нация и другие свободолюбивые страны региона отомстят США за их страшное преступление», — сказал президент Рухани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 января американцы убили иранского генерала Сулеймани в Багдаде. Вместе с ним также погиб заместитель главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандис и еще 10 человек.

Власти США заявили, что убили генерала Сулеймани для сдерживания дальнейших «атак Ирана» на американских дипломатов и объекты на территории Ирака.