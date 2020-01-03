Иерусалим, , 11:35 — REGNUM Экстренное совещание руководства спецслужб и армии созвал глава Минобороны Израиля Нафтали Беннет в связи с убийством в Багдаде командующего отрядами «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Об этом 3 января сообщает телеканал «Аль-Джазира».

Министр обороны Израиля призвал руководителей служб безопасности и военное руководство для оценки ситуации, создавшейся после убийства ВС США генерала Сулеймани.

Уточняется, что в совещании примет участие начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авив Кохави.

Также сообщается о переведении в повышенную боевую готовность армии Израиля на северных границах страны, в ожидании ответных действий со стороны ливанской «Хезболлы» либо палестинских группировок

Ранее ИА REGNUM сообщало о созыве экстренного заседания Совета национальной безопасности в Иране в связи с убийством генерала Сулеймани, командующего спецподразделениями иранского КСИР.

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