3 января 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 11:18 — REGNUM



Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Президент Польши Анджей Дуда не примет приглашения отметить 75-летие освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, организованного институтом Яд Вашем в Иерусалиме. Об этом сегодня, 3 января, сообщила польская оппозиционная газета Gazeta Wyborcza. «Официально решение президента еще не объявлено, но, по словам наших источников, вопрос решен: Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти холокоста, запланированный на 22 и 23 января, — заявило издание. — Важнейшим гостем этих торжеств является президент России Владимир Путин, которого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально пригласил в сентябре 2019 года во время визита в Сочи». Газета называет такие причины отказа ехать: основными докладчиками на форуме должны стать Путин и президент Израиля Реувен Ривлин, а Дуде слово могут не дать, мероприятие видится как альтернатива церемониям в Освенциме 27 января, наконец, одним из организаторов является глава МИД Израиля Израэль Кац, заявлявший, что «поляки впитали антисемитизм с молоком матери».

Напомним предысторию. 12 сентября прошлого года между Путиным и Нетаньяху состоялся разговор на тему Всемирного форума памяти холокоста. «Нас объединяет одинаковый подход к проблемам прошлого, проблемам Второй мировой войны, — сказал президент. — Еврейский народ пострадал, пострадал так, как, может быть, никто другой, если не считать русского народа — 25 миллионов у нас погибших, это серьезные потери. Президент Израиля пригласил меня посетить Израиль в начале следующего года как раз в связи с этими событиями, [годовщиной] освобождения Освенцима и Дня Холокоста. Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с большим удовольствием приеду в Израиль». И премьер ответил: «Я буду очень рад видеть вас в нашей стране в январе. Мы будем отмечать 75 лет освобождения концлагеря Освенцим, и в это же время мы планируем открыть памятник героям блокады Ленинграда. Мы никогда не забудем тот огромный вклад, который внесли российский народ и российская армия для победы над фашистской Германией. Я это всегда подчеркиваю при каждой возможности, в каждом месте, и это справедливо, это правда».

Когда весь мир готовится отметить 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц, посыл этого мероприятия предельно ясен: в современном мире нет места антисемитизму. Так оценили посыл пятого Всемирного форума памяти холокоста сами его организаторы. В Иерусалим пригласили многих. Свое участие в памятных мероприятиях уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла и президент Австрии Александр Ван дер Беллен, сообщается на сайте Яд Вашем. «Данная конференция состоится в очень важный исторический момент — спустя 75 лет после освобождения Аушвица-Биркенау, когда вновь все чаще стали звучать голоса антисемитов и отрицателей Холокоста, — заявил президент Израиль Реувен Ривлин. — Мы никогда не будем поддерживать тех, кто фальсифицирует правду или пытается сделать так, чтобы люди забыли о Холокосте. Ни отдельных лиц, ни организации, ни лидеров политических партий, ни глав государств». В свою очередь председатель правления Яд Вашем Авнер Шалев констатировал: «Все человечество и особенно лидеры, которые соберутся здесь, в Яд Вашем, несут ответственность за борьбу с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией».

Как будет выглядеть в таком случае Польша, если ее президент проигнорирует форум? Конечно, «неофициальные источники» — это еще не факт, Дуда может передумать и приехать в Иерусалим. Однако уверенности в этом нет. Как передавало под конец 2019 года Jewish Telegraphic Agency, президент Польши хочет, чтобы участники январской конференции в Яд Вашем осудили заявление президента Путина о том, что поляки сотрудничали с Гитлером, и «канцелярия Дуды заявила, что ждет подробного графика конференции в Иерусалиме, прежде чем решить, будет ли там присутствовать президент Польши». Приняли как данность информацию Gazeta Wyborcza также некоторые польские эксперты. «Пригласить Путина на празднование в Польше — нет. Отправиться на праздник, организованный Израилем — тоже нет. В чем дело, господин президент? Какая глубокая мысль стоит за этим? Без участия тех, так уж распорядилась история, кто освободил лагерь Аушвиц. Потому что они делали разные плохие вещи раньше. Разве вы не видите здесь интеллектуальную, моральную и политическую ловушку, в которую вы попадаете все глубже и глубже?» — спросил публицист Яцек Лаковский в утренней программе радио ТОК FM.

Но эту «ловушку» вырыли сами польские власти, когда отказ пригласить российскую делегацию на церемонию памяти 80-летия начала Второй мировой войны в Варшаву они мотивировали «современностью». Как пояснял один из польских дипломатов, «ключ к приглашению гостей на торжества — это отражение нынешнего положения вещей. Приглашены представители Европейского союза, НАТО и Восточного партнерства — Россия не фигурирует ни в одном из этих форматов». Какой же посыл в таком случае отправят всему международному сообществу польские власти, если проигнорируют конференцию в Израиле? Во-первых, то, что они не разделяют идею о том, что в современном мире нет места антисемитизму. Во-вторых, с учетом планов открыть во время мероприятия памятник героям блокады Ленинграда то, что Варшава отвергает жертвы Советского союза, гибель от рук нацистов сотен тысяч мирных ленинградцев, упиваясь лишь собственной болью.