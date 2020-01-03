Тегеран, , 11:11 — REGNUM Министр обороны Исламской Республики Иран Амир Хатами заявил, что его страна обязательно ответит на убийство американцами генерала Касема Сулеймани, который командовал спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции. Об этом он заявил сегодня, 3 января.

Напомним, в ночь на 3 января американцы нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада. Удар был нанесен в тот момент, когда в воздушной гавани шиитские ополченцы встречали генерала Сулеймани.

В результате ракетного удара погиб сам генерал Сулеймани, встречавший его заместитель главы ополчения иракских шиитов Махди аль-Мухандис и еще 10 человек.

По словам Хатами, ответом на убийство генерала Сулеймани будет «сокрушительная месть».

«Мы отомстим всем, кто причастен к его убийству и несет за него ответственность», — сказал Хатами.

Известно, что приказ об убийстве Сулеймани отдал лично президент США Дональд Трамп.