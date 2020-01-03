Пекин, , 12:52 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая призвало к сдержанности США и Иран после убийства главы «Аль-Кудс» Кассема Сулеймани, об этом 3 января говорится в заявлении пресс-секретаря ведомства Гэн Шуана.

«Мы призываем стороны, особенно Соединенные Штаты, сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта», — отметил Шуан.

Напомним, ранее 3 января беспилотник США нанес ракетный удар по аэропорту в столице Ирака, городе Багдад. В результате обстрела погиб высокопоставленный иранский военный, а также один из лидеров шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» Мухаммед аль-Джабири.

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