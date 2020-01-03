Тегеран, , 10:56 — REGNUM В Исламской Республике Иран созвано экстренное заседание Совета национальной безопасности. Об этом сегодня, 3 января, сообщают иранские СМИ.

Напомним, что в ночь на 3 января в Багдаде был убит американцами иранский генерал Касем Сулеймани, который являлся командующим спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

США заявили, что убили генерала Сулеймани для того, чтобы упредить готовящиеся атаки на американских дипломатов и американские военные объекты в Ираке.

Власти Ирана заявили, что жестко отомстят США за убийство генерала Сулеймани.

На заседании Совета национальной безопасности Ирана решается вопрос ответных действий на убийство Сулеймани.