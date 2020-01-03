Нью-Йорк, США, , 10:51 — REGNUM Целенаправленное убийство американцами в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, вероятнее всего, является незаконным и нарушает нормы международного гуманитарного права. Об этом сегодня, 3 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter написала специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар.

«Целенаправленные убийства Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса являются, вероятнее всего, незаконными и нарушают международное законодательство в области прав человека», — пишет Калламар.

Она подчеркнула, что использование ударных БПЛА в отсутствие активных боевых действий почти никогда не будет законным.

Стоит отметить, что власти США вовсе не скрывают, что они целенаправленно и умышленно убили иранского генерала Сулеймани, которого они считают ответственным за атаку на иракскую военную базу в Киркуке, а также за попытку штурма американского посольства в Багдаде.