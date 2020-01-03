Пермь, , 10:23 — REGNUM В Пермском крае в 2020—2022 годах в 21 муниципальном образовании появятся площадки ГТО. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделяют 51 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Планируется, что в 2020 году из 21 проекта площадок ГТО в Прикамье реализуют девять. Денежные средства на оборудование площадок поступят в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Добавим, в 2019 году муниципальные образования региона получили 111 млн рублей на реализацию проектов по обустройству площадок ГТО. В 23 районах и городах появилось 24 площадки ГТО.