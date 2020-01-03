Тегеран, , 09:48 — REGNUM Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран вызвало посла Швейцарии, который представляет интересы США в Тегеране. Об этом сегодня, 3 января, сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

Сообщается, что иранское внешнеполитическое ведомство проводит экстренное совещание после того, как американские войска убили иранского генерала Касема Сулеймани — командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

Также в МИД Ирана был вызван посол Швейцарии, который, в том числе, представляет интересы США в Тегеране.

Напомним, что генерал Сулеймани был уничтожен ракетным ударом в аэропорту Багдада. Вместе с ним погиб заместитель главы шиитских ополченцев Ирака Махди аль-Мухандис, а также несколько шиитских ополченцев.