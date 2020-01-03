Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа не уведомила американский Конгресс о проведении спецоперации против иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил глава комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгел.

«Данный удар был проведен без уведомления или консультаций с Конгрессом», — сказал политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство обороны США подтвердило информацию о проведении спецоперации против командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Убийство Сулеймани власти США объясняют тем, что якобы после этого Иран прекратит свои нападения на американские объекты на территории Ирака.