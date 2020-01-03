Москва, , 09:35 — REGNUM Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предупредил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими войсками в Ираке предвещает новые столкновения иракских радикальных шиитов с США. Об этом он заявил в интервью РИА Новости сегодня, 3 января.

«Это очень тяжелая новость, предвестник новых столкновений с американцами радикальных шиитских активистов в Ираке», — сказал Косачев.

Сенатор назвал убийство генерала Сулеймани американцами «наихудшим сценарием развития событий». Все это очень похоже на месть американцев за недавнее нападение шиитов на посольство США в Багдаде.

Косачев предупредил, что Иран с большой долей вероятности ответит на убийство Сулеймани, а это может означать войну.

«Войны легко начинать, но очень трудно заканчивать», — напомнил Косачев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после нападения шиитов на посольство США в Багдаде американские войска ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, которого они считают ответственным за данное нападение.