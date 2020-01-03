Багдад, , 09:28 — REGNUM Погибшего в результате ракетного удара США иранского генерала Касема Сулеймани, который командовал спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, опознали по кольцу на пальце. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

Напомним, что Пентагон подтвердил проведение американской спецоперации против генерала Сулеймани.

По имеющейся информации, Сулеймани прилетел в международный аэропорт Багдада на самолете из Ливана или Сирии. В воздушной гавани его встречали шиитские ополченцы во главе с заместителем главы ополчения Абу Махди аль-Мухандисом.

В тот момент, когда генерал Сулеймани спустился с борта самолета, ударила американская ракета. Все находившиеся в месте удара, в том числе сам Сулеймани и аль-Мухандис, погибли.

Шиитские ополченцы Ирака сообщили, что тело генерала было разорвано на куски, но он был опознан по кольцу, которое носил. Кольцо с большим красным камнем в серебряной оправе часто фигурировало на фотографиях Сулеймани.