Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Кандидат в президенты США, бывший вице-президент этой страны Джо Байден заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани — это эскалация и без того опасной ситуации. Соответствующее заявление Байдена распространила его пресс-служба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские войска произвели ракетный обстрел международного аэропорта Багдада, в результате которого погибли иракские военные, шиитские ополченцы, а также командующий спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.

При этом власти США заявили, что удар они нанесли для того, чтобы предотвратить «дальнейшее нападение Ирана». В самом Иране уже пообещали жестко отомстить за убийство Сулеймани.

Байден пишет, что, конечно, ни один американец не будет оплакивать смерть иранского генерала Сулеймани, но его убийство американскими войсками — это очень большая эскалация в и без того опасном регионе.

Бывший вице-президент напомнил, что Белый дом объяснил свои действия попыткой предотвратить «дальнейшие нападения Ирана», но Байден уверен, что эффект будет ровно обратным.

«Но эти действия почти наверняка будут иметь противоположный эффект. Президент Трамп только что бросил динамитную шашку в пороховую бочку и он обязан объяснить американскому народу стратегию и план, как обеспечить безопасность», — заявил Байден.

Он уверен, что Иран наверняка ответит на убийство Сулеймани, а это означает, что США находятся на грани большого конфликта на Ближнем Востоке.