Тегеран, , 08:57 — REGNUM «Актом международного терроризма» и «глупой эскалацией» назвал убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани руководитель министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Об этом 3 января он написал на своей официальной странице в Twitter.

По словам главы МИДа Ирана, убийство генерала Сулеймани, являющегося наиболее эффективной силой, борющейся с террористическими организациями на территории Ирана, является «глупой эскалацией» со стороны США, при этом чрезвычайно опасной.

Кроме того, министр заявил, что США должны нести ответственность за все последствия своего «международного авантюризма».

Также руководитель МИД Ирана отметил, что возглавляемое им ведомство, в свою очередь. сделает всё для реализации решений, которые будут приняты Высшим советом национальной безопасности Ирана в ответ на гибель генерала Сулеймани.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренном совещании Высшего совета национальной безопасности Ирана, которое назначено в связи с убийством генерала КСИР Сулеймани.

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