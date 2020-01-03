Киев, , 08:28 — REGNUM У украинского общества с националистами начинает ассоциироваться криминал и негативный образ. Так 2 января прокомментировал прошедшие накануне марши в честь дня рождения лидера ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры украинский политолог Алексей Якубин украинскому изданию «ГолосUA».

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Как считает политолог, данные акции, являются в первую очередь подготовительной частью к местным выборам. В особенности в тех городах, где представители националистических политических сил по их мнению могут получить достаточное количество голосов.

Эксперт также полагает, что шествие в честь Степана Бандеры, которое в относительно массовом порядке прошло 1 января в Киеве, было попыткой продемонстрировать влияние на политические процессы, происходящие на Украине.

Эксперт пояснил проведение подобного рода акций националистами мобилизацией своих сторонников и фанатов. «Но они не учли ситуацию момента, ведь сейчас у людей эти акции вызывают негативное восприятие, потому что с националистами ассоциируется вся прошлая власть. Во-вторых, с этой средой в последнее время было связано очень много скандалов: последние расследования по Шеремету (убийство журналиста Павла Шеремета — ИА REGNUM), заказные убийства. То есть у общества с националистами начинает ассоциироваться криминал и негативные образы. Это не порядок, а наоборот антипорядок и хаос», — подвел итог сказанному политический эксперт.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городах Украины 1 января прошли шествия в честь рождения украинского нациста Степана Бандеры. Послы Польши и Израиля на Украине выразили ноту протеста в связи с почитанием на Украине лиц, которые пропагандировали проведение этнических чисток.

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