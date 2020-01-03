Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не следует вмешиваться в ситуацию в Ливии. Речь об этом зашла в ходе телефонного разговора лидеров двух стран.

Трамп и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали двусторонние и региональные вопросы.

Президенты США и Турции согласились с тем, что есть острая потребность в деэскалации в сирийской провинции Идлиб для того, чтобы защитить мирных жителей.

Также Трамп указал Эрдогану, что дополнительное иностранное вмешательство в Ливии еще больше осложнит ситуацию в этой стране, что совершенно нежелательно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эрдоган уже не раз заявлял, что Турция готова отправить свои регулярные войска в Ливию на помощь осажденному в Триполи правительству национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.

Более того, парламент Турции уже принял закон, который позволяет отправить турецкие регулярные части в Ливию.