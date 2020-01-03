Тегеран, , 08:08 — REGNUM После запланированного убийства ВС США генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани Высший совет национальной безопасности Ирана соберётся на экстренное совещание. Об этом сообщает агентство Fars.

Представитель Совбеза Ирана Кейван Хосрави заявил, что на заседании органа «будет обсуждаться преступное нападение на автомобиль Сулеймани в Багдаде».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, убийство могущественного генерала Сулеймани в Ираке может стать поводом для масштабной войны в регионе.

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