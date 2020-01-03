Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Министерство обороны США подтвердило убийство командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции — элитного подразделения вооруженных сил Исламской Республики Иран — генерала Касема Сулеймани. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Пентагона.

В сообщении сказано, что по приказу президента США Дональда Трампа был нанесен ракетный удар по цели в Ираке, в результате которого и погиб генерал Сулеймани. США оправдывают свои действия тем, что Сулеймани якобы подготавливал нападения на американских дипломатов на всей территории Ирака. Также американские военные обвиняют Сулеймани в планировании нападения на базы коалиции в Ираке и утверждают, что именно он «одобрил» нападения на американское посольство в Багдаде на текущей неделе.

В самом Иране также заявили, что генерал Сулеймани был убит американским ракетным ударом в Ираке.

«Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США», — написал на своей странице в сети микроблогов Twitter бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховной лидере Ирана) Мохсен Резаи.