Вашингтон, 3 января 2020, 07:54 — REGNUM Убийство могущественного генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Ираке может стать поводом для масштабной региональной войны. Таким мнением поделился в Twitter сенатор Крис Мёрфи.
США могут начать «большую войну в регионе», — считает сенатор.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший командующий КСИР Мохсен Резаи обещал, что Иран отомстит США за смерть Сулеймани.
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