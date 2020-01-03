Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Убийство могущественного генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Ираке может стать поводом для масштабной региональной войны. Таким мнением поделился в Twitter сенатор Крис Мёрфи.

«Правда ли то, что Америка только что без одобрения Конгресса убила второго по могуществу человека в Иране?» — написал Мёрфи.

США могут начать «большую войну в регионе», — считает сенатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший командующий КСИР Мохсен Резаи обещал, что Иран отомстит США за смерть Сулеймани.

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