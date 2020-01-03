Киев, , 08:08 — REGNUM Выдача паспортов гражданина РФ жителям ДНР и ЛНР, а также на оккупированных Киевом территориях Донбасса, является «прямой российской агрессией». Об этом 2 января написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в социальной сети Facebook.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно данным миграционной службы Российской Федерации, за минувший год российское гражданство получили порядка 200 тысяч жителей Донбасса, из которых 60 тысяч человек — жители подконтрольных Украине территорий Донбасса.

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«Выдача РФ паспортов на всем (а не только оккупированном) Донбассе дает нам политическое и моральное право действовать так, как мы считаем необходимым для Украины, не ограничивая себя соблюдением Минска, отказом от него, разговорами о его изменении или чем угодно», — считает бывший дипломат.

«Выдача российских паспортов, что бы там ни говорили в России или где-нибудь, никак не укладывается в логику Минска и является прямой российской агрессией. Выдача паспортов в других регионах Украины — лишь вопрос времени», — подытожил Павел Климкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник, комментируя цифры миграционной службы РФ по количеству жителей Донбасса, получивших российское гражданство в прошлом году, написал, что это является ответом населения Донбасса на призыв украинского лидера возвращаться и жить на Украине.

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Отметим, Киев считает, что в Донбассе нет гражданской войны, а там происходит война Украины с Россией, а территории ДНР и ЛНР являются якобы «оккупированными» Москвой.