Вашингтон, , 07:16 — REGNUM Генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вооруженными силами по распоряжению президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в сообщении Пентагона.

«Вооруженные силы США предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить персонал США за рубежом, убив Касема Сулеймани — главу сил КУДС», — сообщает минобороны США.

Военное ведомство утверждает, что операция по убийству генерала, проведена с целью упреждения нападения со стороны Ирана.

Касим Сулеймани был убит в ходе ракетного обстрела по району международного аэропорта в Багдаде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при обстреле международного аэропорта был убит один из лидеров шиитского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» отвечавший за связи с общественностью Мухаммед аль-Джабири.

Читайте ранее в этом сюжете: Reuters: США не скрывают свою причастность к обстрелу Багдада