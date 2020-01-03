Вашингтон, 3 января 2020, 07:16 — REGNUM Генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вооруженными силами по распоряжению президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Военное ведомство утверждает, что операция по убийству генерала, проведена с целью упреждения нападения со стороны Ирана.
Касим Сулеймани был убит в ходе ракетного обстрела по району международного аэропорта в Багдаде.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, при обстреле международного аэропорта был убит один из лидеров шиитского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» отвечавший за связи с общественностью Мухаммед аль-Джабири.
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