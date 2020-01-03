Вашингтон, , 06:55 — REGNUM Получено подтверждение причастности США к обстрелам района международного аэропорта Багдада. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Агентство сообщает, что основной целью ВС США были объекты, «связанные с Ираном».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при обстреле международного аэропорта был убит один из лидеров шиитского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» отвечавший за связи с общественностью Мухаммед аль-Джабири.

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