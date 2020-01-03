Багдад, , 06:28 — REGNUM Убит лидер шиитского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» отвечавший за связи с общественностью Мухаммед аль-Джабири. Его смерть наступила в ходе ракетного обстрела Багдада со стороны ВС США. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

В сообщении телеканала говорится, что шиитское ополчение штурмовало посольство США в Багдаде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель главы Управления народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандиса убит в результате американской ракетной бомбардировки международного аэропорта Багдада.

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