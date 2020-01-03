Нью-Йорк, США, , 05:59 — REGNUM По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) более 140 тыс. детей были перемещены в Идлибе с начала активных военных действий на севере Сирии. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Сообщается, что каждые сутки 4 500 детей покидают свои дома и становятся беженцами. В регионе стали регулярными атаки на школы и больницы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 января пройдут консультации в Совете Безопасности ООН по ситуации вокруг сирийского Идлиба.

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