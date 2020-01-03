Багдад, , 05:37 — REGNUM Травмы, в ходе ракетного обстрела международного аэропорта в Багдаде, получили не менее 12 военных иракской армии. Об этом сообщает саудовского телеканала Al Hadath.

Получившие ранения иракские военнослужащие находились на блокпосте, расположенном при въезде в аэропорт. Также сообщается о пострадавших среди гражданских.

Одна из ракет упала на взлётно-посадочную полосу, в связи с чем международный аэропорт закрыт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ливанский канал Al Mayadeen сообщил, что заместитель главы Управления народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандиса погиб в результате бомбардировки международного аэропорта Багдада.

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