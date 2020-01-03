Багдад, , 04:35 — REGNUM Заместителя главы Управления народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандиса погиб в результате американской ракетной бомбардировки международного аэропорта Багдада. Об этом сообщает ливанский канал Al Mayadeen.

По данным канала, бомбардировки осуществлялись вертолетом. Служба безопасности сообщила, что 3 ракеты упали в Багдадском международном аэропорту возле зала грузовых авиаперевозок в результате чего было ранено несколько граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в посольстве США в Багдаде приостановили консульскую работу в связи с нападениями демонстрантов. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США после беспорядков у посольства в Ираке направляют в страну 750 военнослужащих.

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