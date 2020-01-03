Вашингтон, , 03:25 — REGNUM Министр Революционных вооружённых сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса попал под санкции США. Об этом сообщается в заявлении Госдепартамента США на официальном сайте ведомства.

В заявлении внешнеполитического ведомства США Фриасу инкриминируют нарушение прав человека и поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Теперь министру и его родственникам запрещается посещать территорию США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил о готовности к разрыву дипломатических отношений с Соединенными Штатами.

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