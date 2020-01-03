Нью-Йорк, США, 3 января 2020, 02:55 — REGNUM 3 января пройдут консультации в Совете Безопасности ООН по ситуации вокруг сирийского Идлиба. Об этом рассказал представитель Вьетнама при ООН Данг Динь Куи, передает ТАСС.
По его словам, на заседании Совбеза выступят заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло и заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.
Отмечается, что СБ ООН не менее четырех раз обсудит ситуацию в Сирии: 3, 6, 22 и 30 января.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, большая часть сирийской провинции Идлиб, до сих пор не контролируется официальным правительством в Дамаске.
Читайте ранее в этом сюжете: К границам Турции из Идлиба движется большая группа беженцев — Эрдоган