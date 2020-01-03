Нью-Йорк, США, , 02:55 — REGNUM 3 января пройдут консультации в Совете Безопасности ООН по ситуации вокруг сирийского Идлиба. Об этом рассказал представитель Вьетнама при ООН Данг Динь Куи, передает ТАСС.

«Мы будем обсуждать ситуацию в Идлибе», — сказал дипломат.

По его словам, на заседании Совбеза выступят заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло и заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

Отмечается, что СБ ООН не менее четырех раз обсудит ситуацию в Сирии: 3, 6, 22 и 30 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большая часть сирийской провинции Идлиб, до сих пор не контролируется официальным правительством в Дамаске.

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