Вашингтон, , 23:00 — REGNUM Министр обороны США Марк Эспер заявил о готовности Соединенных Штатов сдержать «плохое поведение» КНДР. Об этом 2 января он сообщил в эфире телеканала Fox News.

«Я уверен в готовности наших сил сдержать плохое поведение Северной Кореи, если они посчитают необходимым сражаться с нами», — отметил Эспер.

Он подчеркнул, что США рассчитывают не только на собственные силы в регионе, но и на помощь союзников, среди которых Южная Корея.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря американский президент Дональд Трамп заявил, что доверительные отношения глав США и Северной Кореи не помешают Соединённым Штатам при необходимости применить оружие против КНДР.

На это высказывание начальник генштаба Корейской народной армии Пак Чон Чхона спустя три дня ответил, что если США применит оружие против КНДР, северокорейская сторона примет ответные действия.

В своем заявлении начальник генштаба КНДР выразил разочарование в связи с заявлением Трампа, а также подчеркнул, что хвастливые и грубые высказывания и замечания могут навредить самому президенту США, а применение силы может обернуться для США «чем-то ужасным».

Также Пак Чон Чхон отметил, что единственная причина, по которой данный вопрос не перетёк в вооруженный конфликт, кроется в близких отношения лидеров двух стран. Благодаря этому КНДР всё ещё сохраняет возможность возобновления диалога.

Известно, что Северная Корея провела ряд ракетных испытаний на космодроме Сохэ, что вызвало негативную реакцию со стороны Вашингтона.

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