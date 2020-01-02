Москва, , 21:09 — REGNUM Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина («Единая Россия») связала территориальные претензии к России, высказанные в новогоднем обращении спикера парламента Эстонии Хенн Пыллуааса, с попытками сорвать предстоящий в 2020 году Всемирный конгресс финно-угорских народов, на который ожидается приезд Владимира Путина.

«Напомним, что президентов России, Венгрии и Финляндии Владимира Путина, Яноша Адера и Саули Ниинисте пригласили на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту, который состоится 17−19 июня 2020 года. В октябре 2019 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд направила официальное приглашение президенту РФ, и, как ожидается, визит Путина мог бы сыграть важную роль в улучшении добрососедских отношений между двумя странами», — написала Елена Панина на своей странице в Facebook.

«Но, по всей видимости, не все в Эстонии рады подобной перспективе», — констатировала Елена Панина.

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