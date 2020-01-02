Анкара, , 20:48 — REGNUM Глава США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 2 января сообщает газета Hürriyet со ссылкой на пресс-службу президента Турции.

По данным журналистов, главы двух государств обсудили «региональные вопросы» и «двусторонние отношения».

«В ходе переговоров обсуждались двусторонние вопросы, а также региональные события, особенно ситуации в Ливии и Сирии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух государств условились об укреплении сотрудничества и отметили важное значение дипломатических действий при решении региональных проблем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 23 декабря представители администраций США и Турции обсуждали в ходе телефонных переговоров ситуацию в Ливии и в Сирии. С турецкой стороны в переговорах принял участие официальный представитель президента Ибрагим Калын, с американской — помощник главы Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

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