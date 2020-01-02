Киев, , 19:36 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил надежду на то, что в ближайшие сроки украинская и американская стороны достигнут договоренность относительно новой даты визита госсекретаря США Майка Помпео на Украину. Об этом 2 января он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

Майк Помпео DonkeyHotey

«Мы подтверждаем нашу готовность приветствовать Помпео на Украине и надеемся в ближайшее время согласовать новые даты визита», — говорится в сообщении.

Ранее глава внешнеполитического ведомства выразил слова поддержки в адрес Соединенных Штатов как «стратегического партнера» Украины в связи с нападением на диппредставительство США в Багдаде.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео принял решение отменить визит на Украину и Белоруссию в связи с акциями протеста у посольства страны в Ираке. Отмечалось, что визит дипломата в указанные страны переносится на ближайшее будущее, а он сам ожидает поездку с нетерпением.

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