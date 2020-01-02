Москва, , 19:02 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский считает ошибкой решение турецкого парламента о вводе войск в Ливию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 января.

«Чем больше будет внешнего вмешательства в этот кризис, тем дольше он продлится, тем кровопролитнее и ожесточннее будет война, тем тяжелее последствия», — отметил Жириновский.

Он напомнил, что все это уже проходили на примере Ирака, Сирии и той же самой Ливии в 2011 г.

Парламент Турции принял решение о направлении войск в Ливию.