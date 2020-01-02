Москва, , 18:55 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») позитивно оценила новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского.

«А вот я рада переменам, которые произошли в Украине. Впервые за всю историю страны не было стыдно за украинского президента. Пропало ощущение, что ты находишься на съезде КПСС, где зачитывают скучный доклад о посевных и ударных трудовых подвигах. Обычно после такого ложка с оливье в рот не лезет — аппетит пропадал», — отметила парламентарий в Facebook.

Зеленский обратился к людям на украинском, русском и венгерском языках. Она обратила внимание на то, что не было очередных сказок и страшилок про НАТО, агрессора и окопы, президент сказал то, что давно уже пора там понять.

Конечно, не обошлось без очередных выходок Петра Порошенко, на принадлежащих ему телеканалах вместо новогоднего поздравления Зеленского показали опухшую от бесконечных пьянок порошенковскую физиономию, отметила Поклонская.

«Это была очередная попытка Порошенко расколоть страну: Пётр Алексеевич никак не может смириться с тем, что его место уже давным-давно на свалке истории — вместе с националистами, «сенцовыми» и портретами Бандеры», — пишет депутат.