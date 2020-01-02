Киев, , 18:53 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко лицемерием, об этом 2 января он написал на своей странице в Facebook.

Недовольство Витренко было вызвано критикой Порошенко контракта на поставку газе Украине Россией.

«Когда представители предыдущей власти сейчас критикуют уменьшение объемов транзита, это может выглядеть как лицемерие», — отметил Витренко.

Чиновник подчеркнул, что ряд недостатков указанного контракта лежит на совести прежних властей страны, которые не смогли помешать строительству «Турецкого потока», а также «Северного потока — 2».

Напомним, 30 декабря российская компания «Газпром» подписала с украинской стороной контракт относительно поставок газа в Евросоюз через территорию Украины сроком на пять лет. Также стороны согласились отказаться по ряду взаимных претензий, по которым не принято окончательных решений.

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