Анкара, , 18:36 — REGNUM Власти Турции выдворили из страны трех членов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 2 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Высланные из страны преступники имели гражданство Швейцарии, именно туда они и были изгнаны.

Официальная Анкара сообщает, что и впредь будут высылать из страны иностранных граждан, запятнавших себя связями с преступными группировками, несмотря на сопротивления некоторых стран Евросоюза.

Напомним, Турция, как и многие страны пострадала от активности на своей территории боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За шесть лет от действий бандитов погибли 315 человек, сотни получили ранения.

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