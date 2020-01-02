Диярбакыр, Турция, , 18:10 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли 647 кг марихуаны во время спецоперации в провинции Диярбакыр, об этом 2 января сообщает Anadolu Ajansi.

Отмечается, что запрещенные препараты были изъяты у повстанцев Рабочей партии Курдистана (РПК). Также силовики уничтожили несколько укрытий, конфисковали оружие и боеприпасы.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, США, а также странами Евросоюза террористической организацией, поэтому в этих государствах ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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