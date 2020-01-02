Анкара, 2 января 2020, 18:06 — REGNUM Парламент Турции одобрил отправку войск в Ливию, об этом 2 декабря свидетельствуют итоги голосования.
Законопроект был направлен в законодательный орган страны в понедельник 31 декабря. Согласно итогам голосования, его поддержали 325 депутатов. 184 законодателя высказались против.
Теперь правительство страны получило мандат сроком на один год, позволяющий осуществлять боевые действия в Ливии.
Напомним, ранее Правительство национального согласия Ливии попросило Турцию оказать военную помощь против вооруженных сил верных командующему Халифе Хафтару.
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