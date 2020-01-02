Киев, , 16:54 — REGNUM На Украине с 2020 года ликвидировали Генеральную прокуратуру, вместо которой учредили офис генерального прокурора. Об этом 2 января сообщается на сайте новой структуры.

«В конце 2019 завершается первый этап реформы органов прокуратуры, и уже с нового, 2020 года, вместо Генеральной прокуратуры Украины, которая ликвидируется, начнет работу вновь Офис Генерального прокурора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с политизированностью прежней прокуратуры, которая обслуживала интересы олигархических кланов, чем обостряла чувство несправедливости в обществе.

Кроме этого, в заявлении подчеркивается, что старое ведомство было ориентировано на внутриорганизационные «войны», нежели на осуществление правосудия и установление верховенства права.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в августе 2019 года партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» заявила о намерении инициировать реформу генеральной прокуратуры, в рамках которой ведомство должно было получить новое название.

Согласно предложенным нововведениям, генеральная прокуратура страны должна будет переименована в офис генерального прокурора, региональные ячейки ведомства станут именоваться офисами региональных прокуроров, а местные — окружными прокуратурами.

Кроме этого, в рамках реформы планируется ликвидировать совет прокуроров и квалификационно-дисциплинарную комиссии прокуроров, которые были созданы по требованиям международных экспертов.

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