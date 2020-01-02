Анкара, , 16:46 — REGNUM За прошедшие пять лет береговая охрана Турции задержала 238 тыс. 158 нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию Евросоюза по морскому пути, минуя турецкую границу, об этом 2 января сообщает Anadolu Ajansi.

Рекордный показатель по числу арестованных наблюдался в 2015 году — тогда было задержано 91 тыс. 611 человек. В 2016 году силовики задержали 37 тыс. 130 человек, в 2017 году — 21 тыс. 937 человек, в 2018 году — 26 тыс. 678 человек.

В 2019 году показатель вновь значительно увеличился, достигнув 60 тыс. 802 задержанных.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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