Анкара, , 16:39 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали восьмерых человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 2 января сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация по поимке задержанных прошла в провинции Сиирт, после того как прокуратура региона выдала ордера на арест обвиняемых. В настоящее время поиски оставшихся подозреваемых продолжаются.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут активную преступную деятельность на территории Турции. В результате ряда терактов здесь были убиты 315 человек.

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